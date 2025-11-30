Залужный заявил, что в конце 2023 выяснилось, что у Украины не было политической цели войны

Экс-глава ВСУ отметил, что без политической воли планы военного командования "не будут иметь никакого результата"

Валерий Залужный (Фото: ADAM VAUGHAN / EPA)

В конце 2023 года выяснилось, что у Украины не было сформировано политической цели войны. Это следует со слов бывшего главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в эксклюзивной колонке для LIGA.net.

"Политическая цель войны – вот что дает ответы на все вопросы. Именно этот термин дает возможность увидеть не только, что делает противник, но и как двигаться самим дальше. И если по тому же [немецкому военному теоретику] Клаузевицу, война – это "троица": население, вооруженные силы и государственное управление, тогда эти аспекты являются тремя различными кодексами законов, и среди этих сторон именно население является самой чувствительной стороной в смысле поддержки войны", – отмечает он.

Залужный акцентирует, что без общественной поддержки невозможно успешно вести войну, а едва ли не основной формой такой поддержки является отношение общества, прежде всего, к мобилизации, которая "стремительно начала давать сбои".

Экс-глава напоминает, что, как отмечал Клаузевиц, чтобы иметь поддержку населения, важно, чтобы общественность была хорошо информирована, могла отличить "правильное" от "неправильного", "свое" от "чужого".

"Естественно, что поддержка населения наиболее сильна и ощутима к "своему" и "правильному", то есть национальному – на практике она становится безусловной, когда оно непосредственно подвергается опасности. Опасностью может быть любая угроза, которая воспринимается как прямая угроза независимости государства", – объясняет бывший военный.

Поэтому, добавляет он, очевидно, что сколько бы ни пыталось военное командование сформировать военную стратегию на определенный период, но это все "не будет иметь никакого результата без политической воли, которая как раз и формируется через политическую цель".

Залужный отмечает, что в основе теории Клаузевица лежит то, что войны обычно ведутся с политическими, а не военными целями и "приводятся в действие не столько физическими, сколько идеологическими силами".

"Как-то вечером (речь идет о конце 2023-го. – Ред.) я дал команду поднять все директивные документы, которые поступали в Генеральный штаб ВСУ, чтобы выяснить, какая же политическая цель войны была определена. Или, возможно, мы что-то пропустили. Потому что только с формированием политической цели все субъекты государства будут пытаться достичь очерченной линии на горизонте. Которая может уже тогда претендовать на победу. К сожалению, тогда мы ничего не пропустили...", – рассказал экс-глава.

В этом же тексте он пишет о том, что едва ли не главной политической целью для Украины является лишение России возможности осуществлять акты агрессии против Украины в обозримой перспективе. Прочитать полную колонку можно эксклюзивно на LIGA.net.