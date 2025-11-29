Залужный о развитии технологий и оружия: Гарантии могут понадобиться и РФ, как бы странно не звучало

Валерий Залужный (Фото: Telegram дипломата)

В будущем развитие технологий и вооружений может привести к тому, что в гарантиях своей безопасности будет нуждаться не только Украина, но и Россия, заявил в эксклюзивной колонке для LIGA.net бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Он отметил, что одной из причин, по которой в настоящее время невозможно достичь завершения российско-украинской войны, является проблема гарантий безопасности. По его словам, в условиях, когда уже не существует понятия международного права и системы его поддержки, абсолютно невозможно заключение окончательных мирных соглашений без создания гарантий долгосрочной безопасности.

"Такими гарантиями безопасности могли быть: вступление Украины в НАТО, размещение на территории Украины ядерного оружия или размещение большого, способного противостоять России военного контингента. Однако сегодня об этом речь не идет. А с учетом и технологической, и доктринальной неготовности любой страны – участницы НАТО или другой, кроме России, Украины и Китая, этот вопрос принципиально не может рассматриваться. А значит, вероятно, война будет продолжаться. И не только в военной, но и в политической и экономической сферах", – заявил экс-главком.

Еще одним аспектом он назвал, с одной стороны, постепенное удешевление войны благодаря развитию технологий, а с другой – увеличение суммарных ударных возможностей: "Это, в конце концов, может привести к ситуации, когда России со временем нужны будут такие же гарантии безопасности. Как бы это странно ни звучало".

В таком случае, вероятно, основой гарантий безопасности должны быть капиталы, которые "смогут взаимно гарантировать их сохранность", предположил бывший военный.

"[Капиталы], которые, со своей стороны, не допустят коллапса в послевоенные годы как в Украине, так и в России. Потому что, конечно, такие экономические убытки будут иметь и политические последствия. Это уже было в начале XX века", – пояснил он.