Залужний про розвиток технологій і зброї: Гарантії можуть знадобитися і РФ, як би дивно не звучало

Валерій Залужний (Фото: Telegram дипломата)

У майбутньому розвиток технологій та озброєнь може призвести до того, що гарантій своєї безпеки потребуватиме не лише Україна, але й Росія, заявив в ексклюзивній колонці для LIGA.net колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Він зауважив, що однією з причин, чому наразі не можна досягнути завершення російсько-української війни, є проблема гарантій безпеки. За його словами, в умовах, коли вже не існує поняття міжнародного права та системи його підтримки, абсолютно неможливе укладання остаточних мирних угод без створення гарантій довгострокової безпеки.

"Такими гарантіями безпеки могли бути: вступ України до НАТО, розміщення на території України ядерної зброї або розміщення великого, здатного протистояти Росії військового контингенту. Проте сьогодні про це не йдеться. А з урахуванням і технологічної, і доктринальної неготовності будь-якої країни – учасниці НАТО або іншої, окрім Росії, України та Китаю, це питання принципово не може розглядатися. А отже, імовірно, війна триватиме. І не лише у військовій, а й у політичній та економічній сферах", – заявив ексголовком.

Ще одним аспектом він назвав, з одного боку, поступове здешевлення війни завдяки розвитку технологій, а з іншого – збільшення сумарних ударних можливостей: "Це, врешті, може привести до ситуації, коли Росії з часом потрібні будуть такі ж гарантії безпеки. Як би це дивно не звучало".

У такому випадку, ймовірно, основою гарантій безпеки мають бути капітали, котрі "зможуть взаємно гарантувати їх збереження", припустив колишній військовий.

"[Капітали], які, зі свого боку, не допустять колапсу у повоєнні роки як в Україні, так і в Росії. Бо, звісно, такі економічні збитки матимуть і політичні наслідки. Це вже було на початку XX століття", – пояснив він.