Залужный рассказал о проблемах в ВСУ перед войной: Встретили РФ с дефицитом всего

Валерий Залужный (Фото: скриншот фильма "Рік" Дмитрия Комарова)

Россия с середины 2019 года начала подготовку к полномасштабному вторжению в Украину, разворачивая вдоль границ войска. Это вторжение Вооруженные Силы Украины встретили с огромным дефицитом всего – от людей до оружия, рассказал в колонке на LIGA.net бывший главком ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Согласно рейтингу аналитического ресурса Global Firepower Index за 2021 год, армия России занимали второе место среди сильнейших армий мира после США (свыше миллиона военных), а украинская армия была на 25 месте с показателем 250 000 из которых 240 000 – военнослужащие.

С 2019 года Россия ежегодно увеличивала военный бюджет, говорит Залужный, вкладывала ресурсы в оборонно-промышленный комплекс, покупала все больше оружия и техники. В Украине в этот период все было наоборот: в 2021 году ВСУ получили меньше денег, чем годом ранее.

"Из 260 млрд грн для Минобороны было предназначено меньше половины. Финансирование разработки и закупки оружия и техники не увеличивали, большая часть денег традиционно шла на денежное обеспечение военных... ВСУ встретили с огромным дефицитом всего – от людей до оружия", – отметил бывший главком.

На конец 2021 года российская армия по численности превышала украинскую в пять раз; танков и боевых бронированных машин у врага было в четыре раза больше, артиллерии – в 3,4 раза, ударных вертолетов – в четыре с половиной раза. У Военно-морских сил Украины не было даже авианосцев, эсминцев, корветов и подводных лодок.

На момент назначения Залужного главкомом в ВСУ было всего 24 боевых бригады из которых, по состоянию на август 2021 года, 12 выполняли боевые задачи на востоке и юге Украины. И только 12 боевых бригад, которые находились на полигонах или в пунктах постоянной дислокации, можно было отправить сдерживать врага.

"Все это давало России возможности использовать именно стратегию разгрома для достижения поставленной политической цели. Поэтому Россия в 2021 году начала существенно наращивать количество войск вдоль границы с Украиной. И уже по состоянию на август вырисовывалась конфигурация вероятных направлений вторжения", – резюмировал генерал.