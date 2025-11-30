Залужний розповів про проблеми в ЗСУ перед війною: Зустріли РФ із дефіцитом усього

Українська армія поступалася російській за чисельністю і за оснащенням технікою, зброєю і боєприпасами

Валерій Залужний (Фото: скріншот фільму "Рік" Дмитра Комарова)

Росія з середини 2019 року почала підготовку до повномасштабного вторгнення в Україну, розгортаючи вздовж кордонів війська. Це вторгнення Збройні Сили України зустріли з величезним дефіцитом усього – від людей до зброї, розповів у колонці на LIGA.net колишній головком ЗСУ, а зараз посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Згідно з рейтингом аналітичного ресурсу Global Firepower Index за 2021 рік, армія Росії посідала друге місце серед найсильніших армій світу після США (понад мільйон військових), а українська армія була на 25 місці з показником 250 000, з яких 240 000 – військовослужбовці.

З 2019 року Росія щорічно збільшувала військовий бюджет, каже Залужний, вкладала ресурси в оборонно-промисловий комплекс, купувала дедалі більше зброї та техніки. В Україні в цей період усе було навпаки: 2021 року ЗСУ отримали менше грошей, ніж роком раніше.

"Із 260 млрд грн для Міноборони було призначено менше половини. Фінансування розробки та закупівлі зброї і техніки не збільшували, більша частина грошей традиційно йшла на грошове забезпечення військових... ЗСУ зустріли з величезним дефіцитом усього – від людей до зброї", – зазначив колишній головком.

На кінець 2021 року російська армія за чисельністю перевищувала українську вп'ятеро; танків і бойових броньованих машин у ворога було вчетверо більше, артилерії – у 3,4 раза, ударних гелікоптерів – у чотири з половиною рази. У Військово-морських сил України не було навіть авіаносців, есмінців, корветів і підводних човнів.

На момент призначення Залужного головкомом у ЗСУ було всього 24 бойові бригади з яких, станом на серпень 2021 року, 12 виконували бойові завдання на сході та півдні України. І тільки 12 бойових бригад, які перебували на полігонах або в пунктах постійної дислокації, можна було відправити стримувати ворога.

"Усе це давало Росії можливості використовувати саме стратегію розгрому для досягнення поставленої політичної мети. Тому Росія у 2021 році почала суттєво нарощувати кількість військ уздовж кордону з Україною. І вже станом на серпень вимальовувалася конфігурація ймовірних напрямків вторгнення", – резюмував генерал.