Новий обмін: відбувся другий етап повернення військових з важкими пораненнями та хворобами
Відбувся другий етап обміну військовополоненими з важкими пораненнями та хворобами, про який Україна та Росія домовились у Стамбулі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів", – розповів глава держави.
Він зазначив, що Україна продовжує працювати далі, аби визволити всіх бранців.
У Координаційному штабі повідомили, що з полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських та Повітряних сил, Територіальної оборони та Сил безпілотних систем, а також бійці Державної прикордонної служби та Національної гвардії.
Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували у полоні більш ніж три роки, зауважили в відомстві.
"Усі визволені Оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", – йдеться у повідомленні.
Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2025
Home 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/FHfNiZQh1D
Звільнені бійці воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
Оборонці пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі належні виплати за час перебування в полоні, додають у Коордштабі.
Відомство анонсувало наступний етап обміну "найближчим часом".
- Перший етап великого обміну, про який було досягнуто домовленості у Стамбулі 2 червня, відбувся 9 червня. Додому вдалося повернути першу групу серед поранених, тяжко поранених та молодших 25 років.
- 10 червня відбувся другий етап обміну полоненими, в рамках якого повернулися поранені воїни.
- 11 червня в межах обміну до України вдалося повернути 1212 тіл полеглих військових.
- Після обміну 9 червня у мережі стало ширитися фото українського полоненого з випаленим на тілі "Слава Росії" – ГУР підтвердило, що воно справжнє, але на ньому захисник, якого визволили раніше.
- Перед стартом обмінів Україна зіткнулася з протидією з боку РФ та інформаційними вкидами окупантів.