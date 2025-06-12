Новий обмін: відбувся другий етап повернення військових з важкими пораненнями та хворобами

Додому повернулися бійці з різних родів військ ЗСУ, прикордонники та нацгвардійці

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Відбувся другий етап обміну військовополоненими з важкими пораненнями та хворобами, про який Україна та Росія домовились у Стамбулі. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів", – розповів глава держави.

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Він зазначив, що Україна продовжує працювати далі, аби визволити всіх бранців.

У Координаційному штабі повідомили, що з полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема Десантно-штурмових військ, Військово-морських та Повітряних сил, Територіальної оборони та Сил безпілотних систем, а також бійці Державної прикордонної служби та Національної гвардії.

Серед звільнених є захисники Маріуполя, які перебували у полоні більш ніж три роки, зауважили в відомстві.

"Усі визволені Оборонці – чоловіки, представники рядового та сержантського складу. Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", – йдеться у повідомленні.

Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦



Home 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/FHfNiZQh1D — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 12, 2025

Звільнені бійці воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Оборонці пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі належні виплати за час перебування в полоні, додають у Коордштабі.

Відомство анонсувало наступний етап обміну "найближчим часом".

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського

Фото: Telegram Володимира Зеленського