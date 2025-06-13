В Україну вдалося повернути тіла ще 1200 загиблих – Коордштаб

Росія стверджує, що серед загиблих є, зокрема, військові

Повернення тіл захисників (Фото: Координаційний штаб)

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну вдалося повернути тіла 1200 загиблих. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями, які були досягнені під час переговорів України та Росії у Стамбулі.

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Слідчі разом з експертними установами міністерства внутрішніх справ проведуть необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

Зазначається, що тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу, Об’єднаного центру при СБУ, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста сприяв поверненню тіл загиблих українців.