Зеленский: Планируем продолжение обмена пленными на следующей неделе

Владимир Зеленский (Фото: Olivier Matthys / EPA)

Украина планирует продолжение обменов военнопленными на следующей неделе, рассказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский.

"Мы работаем, чтобы вернуть и всех других наших людей, которые сейчас в российской неволе. Мы планируем, что обмены продолжатся еще на следующей неделе, по крайней мере такая договоренность есть. Надеемся, что российская сторона свою часть этих гуманитарных обязательств выполнит и выполнит так, как договаривались", – заявил глава государства после нового этапа обмена 14 июня.

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Президент говорил о дальнейшей работе над обменами с министром обороны и руководителем украинской делегации Рустемом Умеровым: "Поставил очень конкретные задачи".

Также глава государства и чиновник обсудили возможность следующих дипломатических шагов и то, что именно необходимо для процесса переговоров.

Накануне в Кремле заявили, что во время телефонного разговора диктатор Владимир Путин подтвердил президенту США Дональду Трампу, что Россия якобы "готова продолжать переговоры с Украиной".

Украина и Россия 14 июня провели уже четвертый за неделю обмен военнопленными: домой из российского плена вернули еще одну группу тяжелобольных, тяжелораненых и молодежи.

В субботу по результатам репатриационных мер в Украину удалось вернуть тела 1200 погибших военных.

Об обмене военнопленными и телами погибших Украина и РФ договорились во время переговоров в Стамбуле 2 июня, процесс начался 9 июня. Перед этим Москва прибегла к провокациям и информационным вбросам.