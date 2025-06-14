Трамп і Путін мали нову телефонну розмову

Першою темою заявлено Близький Схід, але диктатор та президент обговорили й війну РФ проти України

Дональд Трамп та Володимир Путін під час переговорів у Гельсінкі (Ілюстративне фото з 2018 року: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін мав нову розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомили пропагандисти РФ з посиланням на помічника тирана з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова.

За його словами, розмова Путіна та Трампа тривала 50 хвилин. Першою темою у повідомленні згадується протистояння Ізраїлю та Ірану, проте обговорювалась й російсько-українська війна.

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Зокрема, під час дзвінка диктатор поінформував президента США про "виконання стамбульських домовленостей", досягнутих 2 червня. Єдиним реальним результатом з цієї зустрічі стала домовленість про обмін військовополоненими та тілами загиблих, який розпочався 9 червня, після російських провокацій та інформаційних вкидів з боку Москви, й триває донині.

У новій розмові Путін заявив Трампу, що Росія нібито "готова продовжувати переговори з Україною". Помічник диктатора зазначив, що Москва готова продовжити перемовини "як домовлено, після 22 червня", а Трамп натомість "взяв до відома цю інформацію".

Путін привітав Трампа з днем народження та Днем американського прапора. Раніше, 12 червня, держсекретар Марко Рубіо вітав народ країни-агресорки з Днем Росії, що викликало критику в Україні, зокрема з боку президента Володимира Зеленського.

Також РФ та США обговорили новий конфлікт Ізраїлю та Ірану – Трамп та Путін "не виключили" повернення до переговорів щодо іранської ядерної програми. Ушаков стверджує, що Трамп оцінив ситуацію на Близькому Сході як "тривожну".

Тим часом президент США поки що не коментував цю розмову.

Остання розмова між Трампом та Путіним відбулась 4 червня й тривала приблизно годину та 15 хвилин. Під час неї диктатор пригрозив, що "буде змушений відповісти" на операцію України з атаки на аеродроми країни-агресорки.

Слід наголосити, що насправді найбільшу атаку за весь час повномасштабної війни Росія здійснила за пів дня до спецоперації СБУ "Павутина".

Спецпосланець Трампа Келлог пояснював, що Путін під час розмов з Трампом використовує перекладача – і це "подвоює час" розмови.