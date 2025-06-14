"Неприємний факт". Зеленський відреагував на привітання Рубіо з Днем Росії
Володимир Зеленський (Фото: PAWEL SUPERNAK / EPA)

Привітання країни-агресора з Днем Росії від державного секретаря США Марко Рубіо є "неприємним фактом", заявив президент держави Володимир Зеленський. Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає Суспільне.

"В будь-якому випадку привітання Росії з Днем Росії з боку Сполучених Штатів – для мене це неприємний факт. Я не буду приховувати. Це ж День незалежності Росії. Вони хочуть забрати нашу незалежність. Ця війна, конкретно за незалежність України. Війна Росії проти України", – пояснив глава держави.

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Президент додав, що сприймає "не з великим позитивом", коли росіяни хочуть забрати незалежність в України, а її партнерська країна США вітає окупантів з таким святом.

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