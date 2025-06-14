"Неприятный факт". Зеленский отреагировал на поздравление Рубио с Днем России
Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK/EPA)

Поздравление страны-агрессора с Днем России от государственного секретаря США Марко Рубио является "неприятным фактом", заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает Общественное.

"В любом случае приветствие России с Днем России со стороны Соединенных Штатов – для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать. Это же День независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война, конкретно за независимость Украины. Война России против Украины", – объяснил глава государства.

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Президент добавил, что воспринимает "не с большим позитивом", когда россияне хотят унести независимость у Украины, а ее партнерская страна США поздравляет оккупантов с таким праздником.

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