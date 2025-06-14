"Неприятный факт". Зеленский отреагировал на поздравление Рубио с Днем России

Владимир Зеленский (Фото: PAWEL SUPERNAK/EPA)

Поздравление страны-агрессора с Днем России от государственного секретаря США Марко Рубио является "неприятным фактом", заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает Общественное.

"В любом случае приветствие России с Днем России со стороны Соединенных Штатов – для меня это неприятный факт. Я не буду скрывать. Это же День независимости России. Они хотят забрать нашу независимость. Эта война, конкретно за независимость Украины. Война России против Украины", – объяснил глава государства.

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Президент добавил, что воспринимает "не с большим позитивом", когда россияне хотят унести независимость у Украины, а ее партнерская страна США поздравляет оккупантов с таким праздником.

12 июня госсекретарь Штатов Рубио поздравил народ страны-агрессора с Днем России, отметив, что Штаты "остаются преданными поддержке русского народа, который продолжает реализовывать свое стремление к светлому будущему". Также чиновник подтвердил "стремление США к конструктивному взаимодействию с РФ для достижения продолжительного мира между Россией и Украиной".

Его украинский коллега Сибига раскритиковал страны, которые поздравили РФ с ее национальным праздником, но не уточнил, кого именно имеет в виду.