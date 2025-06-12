Украина раскритиковала страны, поздравившие оккупантов с Днем России
Министр иностранных дел Андрей Сибига подверг критике страны, поздравившие РФ с Днем России. Такое заявление он сделал перед министерской встречей в формате "Веймар+" в Риме, транслируемой медиа DRM News.
"И вы знаете, мне как министру воюющей страны сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора. Публично поздравляли Россию с национальным праздником. Поздравляли страну-агрессора", – рассказал чиновник.
По его словам, не может быть "ни одного вознаграждения агрессии и стране-агрессору". Сибига не уточнил, какие именно страны он подразумевает.
В то же время накануне, его американский коллега Марко Рубио поздравил народ страны-агрессора с Днем России.
"Соединенные Штаты остаются преданными поддержке российского народа, который продолжает реализовывать свое стремление к светлому будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с РФ для достижения длительного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами", – говорится в заявлении госсекретаря.
- 8 июня Рубио заявил, что настаивает на продолжении прямых переговоров между Украиной и Россией.
- 12 июня, в День России, Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны поразили в Московской области предприятие "Резонит", относящееся к российской "оборонке".
- Собеседник LIGA.net в ГУР рассказал, что разведчикам и волонтерам удалось парализовать работу крупнейшего провайдера Сибири.