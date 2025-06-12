Украина раскритиковала страны, поздравившие оккупантов с Днем России

Сибига не уточнил, кого имеет в виду, но ранее с таким приветствием выступил госсекретарь США

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Андрей Сибига подверг критике страны, поздравившие РФ с Днем России. Такое заявление он сделал перед министерской встречей в формате "Веймар+" в Риме, транслируемой медиа DRM News.

"И вы знаете, мне как министру воюющей страны сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора. Публично поздравляли Россию с национальным праздником. Поздравляли страну-агрессора", – рассказал чиновник.

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По его словам, не может быть "ни одного вознаграждения агрессии и стране-агрессору". Сибига не уточнил, какие именно страны он подразумевает.

В то же время накануне, его американский коллега Марко Рубио поздравил народ страны-агрессора с Днем России.

"Соединенные Штаты остаются преданными поддержке российского народа, который продолжает реализовывать свое стремление к светлому будущему. Мы также пользуемся этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с РФ для достижения длительного мира между Россией и Украиной. Мы надеемся, что мир будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между нашими странами", – говорится в заявлении госсекретаря.