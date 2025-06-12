В "День России" Украина ударила по объекту оборонки оккупантов в Московской области: видео

Продукция пораженного предприятия широко используется для изготовления высокотехнологичного оружия и техники

"Резонит" (Фото: ресурс оккупантов)

Силы обороны поразили в Московской области завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники – предприятие "Резонит". Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Так, зафиксированы взрывы на территории технопарка "Резонит" в Зубово Московской области. Оккупанты используют продукцию этого завода, чтобы производить высокотехнологичное оружие и технику.

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Результаты огневого поражения уточняются.

Удар был нанесен подразделениями Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что пораженный завод – это "жирная цель", которая находится примерно в 40 км от центра Москвы.

Платы, изготовленные на "Резоните", интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности: в ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101, дроны "Орлан-10", "Ланцет", "Куб", а также в блоки наведения артиллерийских систем.

Атака совершена в ночь на 12 июня – в "День России". В этот день также российские потери в живой силе пересекли отметку в 1 млн.