Первый миллион. В день России потери оккупантов достигли семизначного числа
По состоянию на 12 июня 2025 года, через три года и почти пять месяцев после начала полномасштабной войны, российские потери в живой силе достигли отметки 1 млн. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Так, в обновленной статистике указано, что россияне потеряли уже 1 000 340 оккупантов.
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- По данным "Хортицы", РФ теряет почти 150 военных за квадратный километр территории на востоке.