Первый миллион. В день России потери оккупантов достигли семизначного числа

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

По состоянию на 12 июня 2025 года, через три года и почти пять месяцев после начала полномасштабной войны, российские потери в живой силе достигли отметки 1 млн. Обновленные данные опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, в обновленной статистике указано, что россияне потеряли уже 1 000 340 оккупантов.

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