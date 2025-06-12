Перший мільйон. У "День Росії" втрати окупантів сягнули семизначного числа
Станом на 12 червня 2025 року, через три роки і майже п’ять місяців від початку повномасштабної війни, російські втрати у живій силі сягнули позначки 1 млн. Оновлені дані опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.
Так, в оновленій статистиці вказано, що росіяни втратили вже 1 000 340 окупантів.
Примітно, що семизначного числа втрати РФ досягли у "свято" держави-агресорки – так званий день Росії.
Росія втратила:
→ особового складу – близько 1 000 340 (+1140) осіб;
→ танків ‒ 10933 (+6);
→ бойових броньованих машин ‒ 22 786 (+3);
→ артилерійських систем – 29 063 (+47);
→ РСЗВ– 1413 (+0);
→ засобів ППО ‒ 1184 (+1);
→ літаків – 416 (+0);
→ гелікоптерів – 337 (+0);
→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 435 (+138);
→ крилатих ракет ‒ 3337 (+0);
→ кораблів /катерів ‒ 28 (+0);
→ підводних човнів – 1 (+0);
→ автомобільної техніки та автоцистерн – 51 715 (+136);
→ спеціальної техніки ‒ 3914 (+0).
- За даними "Хортиці", РФ втрачає майже 150 військових за квадратний кілометр території на сході.