Перший мільйон. У "День Росії" втрати окупантів сягнули семизначного числа

За добу Сили оборони "відмінусували" ще 1140 росіян

Знищена техніка російських окупантів (Фото: Генштаб ЗСУ)

Станом на 12 червня 2025 року, через три роки і майже п’ять місяців від початку повномасштабної війни, російські втрати у живій силі сягнули позначки 1 млн. Оновлені дані опублікував Генеральний штаб Збройних Сил України.

Так, в оновленій статистиці вказано, що росіяни втратили вже 1 000 340 окупантів.

Примітно, що семизначного числа втрати РФ досягли у "свято" держави-агресорки – так званий день Росії.

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Росія втратила:

→ особового складу – близько 1 000 340 (+1140) осіб;

→ танків ‒ 10933 (+6);

→ бойових броньованих машин ‒ 22 786 (+3);

→ артилерійських систем – 29 063 (+47);

→ РСЗВ– 1413 (+0);

→ засобів ППО ‒ 1184 (+1);

→ літаків – 416 (+0);

→ гелікоптерів – 337 (+0);

→ БпЛА оперативно-тактичного рівня – 40 435 (+138);

→ крилатих ракет ‒ 3337 (+0);

→ кораблів /катерів ‒ 28 (+0);

→ підводних човнів – 1 (+0);

→ автомобільної техніки та автоцистерн – 51 715 (+136);

→ спеціальної техніки ‒ 3914 (+0).