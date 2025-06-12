У "День Росії" Україна вдарила по об'єкту оборонки окупантів під Москвою – відео

Продукція ураженого підприємства широко використовується для виготовлення високотехнологічного озброєння та техніки

"Резонит" (Фото: ресурс окупантів)

Сили оборони уразили у Московській області завод серійного виробництва та монтажу друкованих плат і виробництва електроніки – підприємство "Резонит". Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Так, зафіксовано вибухи на території технопарку "Резонит" у Зубово Московської області. Окупанти використовують продукцію цього заводу, щоб виготовляти високотехнологічну зброю і техніку.

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Результати вогневого ураження уточнюються.

Удару завдали підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що уражений завод – це "жирна ціль", яка знаходиться приблизно 40 км від центру Москви.

Плати, виготовлені на "Резониті", інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення й передачі даних. Зокрема: в ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101, дрони "Орлан-10", "Ланцет", "Куб", а також у блоки наведення артилерійських систем.

Атаку здійснено у ніч проти 12 червня – у "День Росії". Цього дня також російські втрати у живій силі перетнули позначку 1 млн.