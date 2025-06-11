Сили оборони уразили Тамбовський пороховий завод. Було гучно у Воронезькій та Курській областях

Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що залучений до збройної агресії проти України

Тамбовський пороховий завод (Фото: ресурс окупантів)

У ніч проти 11 червня Сили оборони завдали удару по низці важливих об’єктів на території Росії, зокрема було уражено Тамбовський пороховий завод. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Удари були завдані в рамках зниження спроможностей росіян з виготовлення вибухових матеріалів та використання боєприпасів.

В операції брали участь Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

За даними Генштабу, зафіксовано ураження потужностей Тамбовського порохового заводу, який знаходиться у російському місті Котовськ, та горіння на його території. Це один з основних об’єктів воєнно-промислового комплексу РФ, що залучений до збройної агресії проти України.

Там виробляються порохи для різних видів стрілецької зброї, артилерійських та реактивних систем, а також колоксилін, що застосовується у створенні різних вибухових речовин.

Командування СБС уточнило, що удару завдали бійці 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Підприємство розташоване на відстані близько 350 км від державного кордону України.

Крім цього, зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106 повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому "Бутурліновка" у Воронезькій області Росії. Результати вогневого ураження уточнюються.

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