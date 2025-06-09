На Ставці обговорили удари по воєнних об'єктах Росії

Йдеться про атаки по "всьому, що працює на удари по Україні", зауважив Зеленський

Володимир Зеленський (Ілюстративне фото: Офіс президента)

Під час ставки Верховного головнокомандувача 9 червня керівництво України у тому числі обговорювало удари по російських воєнних об'єктах. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Окрім засідання Ставки, були окремі розмови з міністром оборони Рустемом Умєровим, головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та керівником Генерального штабу Андрієм Гнатовим, а також доповіді розвідок та Служби безпеки України.

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"Передусім – увага фронту, створенню та розвитку корпусів і увага нашим ударам по російських воєнних об’єктах – по всьому тому, що в них працює на удари по Україні. Наша влучність має значення й повинна псувати їм не тільки настрій у Москві, але й реальні показники військового виробництва, забезпечення армії, стратегічного потенціалу. Я дякую всім нашим воїнам і компаніям, які це забезпечують. Вдячний і всім воїнам за стійкість", – розповів Зеленський.