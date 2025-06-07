Днями Україна знищила три установки "Іскандер" у Росії – Зеленський

Президент зауважив, що "це було знищення просто вбивць"

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Днями українські захисники знищили три російські установки "Іскандер" у Брянській області. Ці дані уточнив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передусім щодо дій українських військових на передовій.

"Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць", – розповів Зеленський.

Також він зазначив, що захисники збили російський винищувач Су-35 та пошкодили військові гелікоптери окупантів.

"Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас", – підсумував президент.