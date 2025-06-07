Днями Україна знищила три установки "Іскандер" у Росії – Зеленський
Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Днями українські захисники знищили три російські установки "Іскандер" у Брянській області. Ці дані уточнив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передусім щодо дій українських військових на передовій.

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"Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць", – розповів Зеленський.

Також він зазначив, що захисники збили російський винищувач Су-35 та пошкодили військові гелікоптери окупантів.

"Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас", – підсумував президент.

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