Днями Україна знищила три установки "Іскандер" у Росії – Зеленський
Днями українські захисники знищили три російські установки "Іскандер" у Брянській області. Ці дані уточнив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Глава держави заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова та головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, передусім щодо дій українських військових на передовій.
"Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки "Іскандер" – це було знищення просто вбивць", – розповів Зеленський.
Також він зазначив, що захисники збили російський винищувач Су-35 та пошкодили військові гелікоптери окупантів.
"Є і нові ураження російської військової логістики, аеродромів. Це допомагає нашому захисту – кожне ускладнення для Росії має значення для нас", – підсумував президент.
5 червня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження у Брянській області російських установок "Іскандер" та опублікував відео з наслідками ураження. З цих систем окупанти хотіли завдати удару по Україні, ймовірно, по Києву.
Тоді військові повідомляли, що здетонувала одна пускова установка, а ще дві – з великою ймовірністю, зазнали пошкоджень. Результати уточнювалися.
- Балістичні ракети "Іскандер", котрими окупанти атакують Україну, складніше перехопити протиповітряній обороні, аніж крилаті ракети.