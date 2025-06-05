Сили оборони уразили кілька установок "Іскандер" у Росії – відео

Одна установка здетонувала, ще дві, ймовірно, пошкоджені

ОТРК "Іскандер" (Фото: wikimedia)

Збройні Сили України разом зі Службою безпеки України та іншими частинами Сил оборони уразили ракетні установки "Іскандер" у Брянській області. Про це повідомив Генштаб.

Удар було нанесено по району зосередження підрозділу 26-ї ракетної бригади ракетних військ Росії. Окупанти з району міста Клінци Брянської області намагалися завдати удару по Україні, ймовірно, по Києву.

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"Завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодженої роботи підрозділів Збройних Сил та Служби безпеки України цілі успішно уражено", – зазначили в Генштабі.

Унаслідок роботи українських військових одна ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві – з великою ймовірністю зазнали пошкоджень. Результати наразі уточнюються.

Довідка. "Іскандер" – оперативно-тактичний ракетний комплекс (ОТРК), вперше представлений у 1999 році. Він призначений для завдання ударів по важливих об'єктах противника, які прикривають засоби ППО. Його дальність – до 500 км. Може нести ядерні боєголовки.