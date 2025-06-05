Силы обороны поразили несколько установок "Искандер" в России – видео

Одна установка сдетонировала, еще две, вероятно, повреждены

ОТРК "Искандер" (Фото: wikimedia)

Вооруженные Силы Украины вместе со Службой безопасности Украины и другими составляющими Сил обороны поразили ракетные установки "Искандер" в Брянской области. Об этом сообщил Генштаб.

Удар был нанесен по району сосредоточения подразделения 26-й ракетной бригады ракетных войск России. Оккупанты из района города Клинцы Брянской области пытались нанести удар по Украине, вероятно, по Киеву.

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"Благодаря эффективной доразведке и в результате слаженной работы подразделений Вооруженных Сил и Службы безопасности Украины цели успешно поражены", – отметили в Генштабе.

В результате работы украинских военных одна ракетная пусковая установка сдетонировала, а еще две – с большой вероятностью получили повреждения. Результаты пока уточняются.

Справка. "Искандер" – оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК), впервые представленный в 1999 году. Он предназначен для нанесения ударов по важным объектам противника, которые прикрывают средства ПВО. Его дальность – до 500 км. Может нести ядерные боеголовки.