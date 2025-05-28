Генштаб: ВСУ ночью успешно поразили несколько военных предприятий в Московской области

Под ударами были предприятия, производящие ракеты, химические вещества и дроны

Компания "Кронштадт" (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Силы обороны в ночь на 28 мая поразили важные объекты военно-промышленного комплекса российских оккупантов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В частности, нанесен удар по акционерному обществу "Кронштадт" в городе Дубно, Московской области. Компания специализируется на беспилотных авиационных системах и производит, в частности, дроны "Орион", "Молния", "Иноходец", "Гром", "Термит", "Сириус" и "Гелиос", а также наземные комплексы управления.

"В районе предприятия отмечалась интенсивная работа вражеской ПВО, подтверждено поражение объекта", – отметили военные.

Также Генштаб подтвердил поражение дронами СБУ завода "Радуга" в Дубнах, производящего различные типы ракет для армии РФ. В частности, там производят ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК.

Также ночью подразделения Сил беспилотных систем поразили акционерное общество "Ангстрем" в Московской области. Эта компания разрабатывает и производит микроэлектронику, широко используемую предприятиями ВПК России.

Отмечается, что зафиксировано попадание в район цели.

Кроме этого, накануне Силы беспилотных систем успешно атаковали Дмитровский комбинат в Ивановской области. Взрывы были зафиксированы на территории завода, производящего органические химические вещества: компоненты взрывчатки и порохов, а также добавки к ракетному и авиационному топливу.

Этот завод поставляет продукцию ряду предприятий ВПК России.

"Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны Украины по важным объектам противника, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против нашего государства, продолжается", – резюмировали в Генштабе.

Иллюстрация: Генштаб