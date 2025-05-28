Генштаб: ЗСУ вночі успішно вразили кілька військових підприємств у Московській області

Під ударами були підприємства, що виготовляють ракети, хімічні речовини та дрони

Компанія "Кронштадт" (Ілюстративне фото: ресурси окупантів)

Сили оборони в ніч проти 28 травня вразили важливі об’єкти воєнно-промислового комплексу російських окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Зокрема, завдано удару по акціонерному товариству "Кронштадт", що в місті Дубна, Московської області. Компанія спеціалізується на безпілотних авіаційних системах і виготовляє, зокрема, дрони "Оріон", "Молнія", "Іноходєц", "Гром", "Терміт", "Сіріус" та "Геліос", а також наземні комплекси управління.

"В районі підприємства відмічалася інтенсивна робота ворожого ППО, підтверджено ураження об’єкта", – зазначили військові.

Також Генштаб підтвердив ураження дронами СБУ заводу "Радуга" в Дубні, який виробляє різні типи ракет для армії РФ. Зокрема, там виготовляють ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК.

Крім того, вночі підрозділи Сил безпілотних систем уразили акціонерне товариство "Ангстрем" також у Московській області. Ця компанія розробляє та виробляє мікроелектроніку, яка широко використовується підприємствами ВПК Росії.

Зазначається, що зафіксовано влучання у район цілі.

Окрім цього, напередодні, Сили безпілотних систем успішно атакували комбінат Дмитрівський в Івановській області. Вибухи були зафіксовані на території заводу, який виготовляє органічні хімічні речовини: компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного й авіаційного палива.

Цей завод постачає продукцію до низки підприємств ВПК Росії.

"Спільна бойова робота всіх складових Сил оборони України по важливих об’єктах противника, які задіяні у забезпеченні збройної агресії рф проти нашої держави, триває", – резюмували в Генштабі.

Ілюстрація: Генштаб