Дроны СБУ атаковали завод под Москвой, производящий ракеты – источник

Завод "Радуга" (Иллюстративное фото: ресурсы оккупантов)

Дроны Службы безопасности Украины в ночь на 28 мая поразили под Москвой стратегическое предприятие "Радуга", производящее крылатые ракеты. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в СБУ.

По его словам, дроны смогли обойти российскую противовоздушную оборону и попали по собирательному и снаряжающему цехам предприятия, на которых продолжается пожар.

Отмечается, что завод "Радуга" имени Березняка – стратегическое предприятие российского военно-промышленного комплекса, расположенное в городе Дубны в 130 км к северу от Москвы. Он входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

На заводе производят крылатые ракеты классов "воздух-воздух", "воздух-земля" и "земля-земля". В частности, ракеты Х-101/555, Х-69, Х-59МК, которыми РФ обстреливает Украину.

"СБУ продолжает с хирургической точностью попадать по ключевым предприятиям российского ВПК, чья продукция служит оружием в войне против Украины. Дроновые санкции от СБУ по технологическому тылу российской армии будут продолжаться и дальше", – отметил информированный источник в СБУ.