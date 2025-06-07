Повітряні сили збили російський Су-35 на Курському напрямку – відео

Су-35 (Ілюстративне фото: wikimedia)

Українські військові збили російський винищувач Су-35 на Курському напрямку. Про це повідомили Повітряні сили України.

Літак ворога було збито вранці 7 червня внаслідок успішної операції Повітряних Сил. Інших подробиць військові не повідомляють.

Доля екіпажу винищувача невідома.

Довідка. Су-35 – це російський багатоцільовий надманеврений винищувач, розроблений у 2008 році. Дальність його польоту від 1580 до 4500 км. Використовується для придушення засобів ППО та запуску протирадіолокаційних ракет Х-31П та Х-58.

Літак може нести ракети класу "повітря-повітря", "повітря-земля", протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також керовані та некеровані авіабомби.