Воздушные силы сбили российский Су-35 на Курском направлении

Су-35 (Иллюстративное фото: wikimedia)

Украинские военные сбили российский истребитель Су-35 на Курском направлении. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.

Самолет врага был сбит утром 7 июня в результате успешной операции Воздушных Сил. Другие подробности военные не сообщают.

Судьба экипажа истребителя неизвестна.

Справка. Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, разработанный в 2008 году. Дальность его полета от 1580 до 4500 км. Используется для подавления ПВО и запуска противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.

Самолет может нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также управляемые и неуправляемые авиабомбы.