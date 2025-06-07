Воздушные силы сбили российский Су-35 на Курском направлении
Украинские военные сбили российский истребитель Су-35 на Курском направлении. Об этом сообщили Воздушные силы Украины.
Самолет врага был сбит утром 7 июня в результате успешной операции Воздушных Сил. Другие подробности военные не сообщают.
Судьба экипажа истребителя неизвестна.
Справка. Су-35 – это российский многоцелевой сверхманевренный истребитель, разработанный в 2008 году. Дальность его полета от 1580 до 4500 км. Используется для подавления ПВО и запуска противорадиолокационных ракет Х-31П и Х-58.
Самолет может нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также управляемые и неуправляемые авиабомбы.
Самолет может нести ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-земля", противокорабельные и противорадиолокационные ракеты, а также управляемые и неуправляемые авиабомбы.
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