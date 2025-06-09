На Ставке обсудили удары по военным объектам России

Речь идет об атаках по "всему, что работает на удары по Украине", отметил Зеленский

Владимир Зеленский (Иллюстративное фото: Офис президента)

Во время ставки Верховного главнокомандующего 9 июня руководство Украины, в том числе, обсуждало удары по российским военным объектам. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Кроме заседания Ставки были отдельные разговоры с министром обороны Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и руководителем Генерального штаба Андреем Гнатовым, а также доклады разведок и Службы безопасности Украины.

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"Прежде всего – внимание фронту, созданию и развитию корпусов и внимание нашим ударам по российским военным объектам – по всему тому, что у них работает на удары по Украине. Наша меткость имеет значение и должна портить им не только настроение в Москве, но и реальные показатели военного производства, обеспечения армии, стратегического потенциала. Я благодарю всех наших воинов и компании, которые это обеспечивают. Благодарен и всем воинам за стойкость", – рассказал Зеленский.