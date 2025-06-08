Дроны посетили Тульскую область, снова ударили по химическому заводу "Азот" – видео

Беспилотники атакуют это химическое предприятие уже не в первый раз. В частности, две недели назад, туда уже прилетало

Завод Азот (Фото: сайт предприятия)

В ночь на 8 июня беспилотники атаковали Россию, в результате чего было поражено химическое предприятие "Азот" в Тульской области – вторично за последние две недели. Об этом сообщили российские пропагандистские ресурсы, опубликовав соответствующие видео в Telegram.

Инцидент произошел в городе Новомосковск. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев подтвердил факт атаки на завод Азот и последующее возгорание на его территории.

За последние две недели беспилотники атакуют "Азот" не в первый раз. Предыдущий удар по предприятию произошел 24 мая. Тогда Миляев говорил, что в ходе работы оперативных служб на предприятии было обнаружено повреждение емкости с кислотой.

"Азот" является вторым по объемам выпуска российским производителем азотных удобрений и аммиака и производит:

→ аммиачную селитру (используется как компонент для производства взрывчатых веществ);

→ метанол (может служить сырьем для производства горючего, включая компоненты для ракетного топлива);

→ аргон (инертный газ, применяемый в металлургии, в частности для сварки и термообработки металлов, которые могут использоваться в оборонной промышленности).