Рядом с аэродромом "Энгельс" поражена нефтебаза, которая обеспечивала его деятельность
В ночь на 6 июня Силы обороны поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл", расположенную в Саратовской области РФ. Она обеспечивала деятельность аэродрома "Энгельс", по которому также был нанесен удар, сообщили в Силах беспилотных систем.
По словам военных, в районе целей было зафиксировано не менее 15-20 взрывов. Фото и видео, опубликованные в местных Telegram-каналах, подтверждают многочисленные удары по трем резервуарам с ГСМ на территории "Кристалла". После этого возник большой пожар, который российские экстренные службы не смогли потушить.
Также есть информация о поражениях элементов, обеспечивающих работу аэродрома. Результаты атаки уточняются.
"Комбинат Кристалл" – это стратегический объект, используемый в качестве базы для хранения нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива, обеспечивающих деятельность аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2". Это уже третий успешный удар по этому объекту Силами беспилотных систем с начала 2025 года.
🔥 Engels, огонь на твердом твердом столе, один из латушек отверстия и на берегу огороженного. pic.twitter.com/0kzSf36N3P— MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 6, 2025
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России и 41 самолет на них. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог после этого заявил, что Киеву нужно продолжать "смело" атаковать Россию.
- В ночь на 6 июня Силы обороны атаковали ряд объектов военной инфраструктуры на территории страны-агрессора. В частности, были поражены аэродромы российской военной авиации "Энгельс" и "Дягилево".