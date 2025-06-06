Рядом с аэродромом "Энгельс" поражена нефтебаза, которая обеспечивала его деятельность
Последствия атаки на нефтебазу (Фото: соцсети)

В ночь на 6 июня Силы обороны поразили нефтебазу "Комбинат Кристалл", расположенную в Саратовской области РФ. Она обеспечивала деятельность аэродрома "Энгельс", по которому также был нанесен удар, сообщили в Силах беспилотных систем.

По словам военных, в районе целей было зафиксировано не менее 15-20 взрывов. Фото и видео, опубликованные в местных Telegram-каналах, подтверждают многочисленные удары по трем резервуарам с ГСМ на территории "Кристалла". После этого возник большой пожар, который российские экстренные службы не смогли потушить.

Также есть информация о поражениях элементов, обеспечивающих работу аэродрома. Результаты атаки уточняются.

"Комбинат Кристалл" – это стратегический объект, используемый в качестве базы для хранения нефтепродуктов: бензина, дизельного и авиационного топлива, обеспечивающих деятельность аэродрома стратегических бомбардировщиков "Энгельс-2". Это уже третий успешный удар по этому объекту Силами беспилотных систем с начала 2025 года.

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