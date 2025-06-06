Украина на опережение ударила по аэродромам "Энгельс" и "Дягилево" в России

На "Энгельсе" в Саратовской области было поражено скопление авиации противника, оставшейся после операции "Паутина"

Последствия удара по ''Энгельсу'' (Фото: соцсети)

В ночь на 6 июня Силы обороны атаковали ряд объектов военной инфраструктуры на территории страны-агрессора. В частности, были поражены аэродромы российской военной авиации "Энгельс" и "Дягилево", сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что на "Энгельсе" в Саратовской области было поражено скопление авиации противника, которая осталась после операции Службы безопасности Украины "Паутина".

Также поражен аэродром "Дягилево" в Рязанской области, где базируются воздушные заправщики и истребители сопровождения, которые используются для обеспечения ракетных ударов по территории Украины. Оттуда же совершают вылеты стратегические бомбардировщики противника.

В Саратовской области украинские военные попали по меньшей мере по трем резервуарам с горюче-смазочными материалами, что повлекло за собой масштабный пожар, который до сих пор не могут погасить.

Кроме того, Силы обороны Украины атаковали логистический пункт 30 мотострелкового полка 72 мотострелковой дивизии армии РФ в районе Кульбаки Курской области. Результаты этой атаки также уточняются.

1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России и 41 самолет на них. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог после этого заявил, что Киеву нужно продолжать "смело" атаковать Россию.