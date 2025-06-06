После спецопераций СБУ Келлог заявил, что Украине нужно продолжать "смелые действия"
Кит Келлог (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог считает, что Киеву нужно продолжать "смело" атаковать Россию. Соответствующее заявление он сделал в X, комментируя недавние спецоперации Службы безопасности Украины.

Ссылаясь на собственный военный опыт, Келлог отметил, что "смелое лидерство и дерзкие действия могут изменить характер поля боя".

По его словам, именно такое лидерство продемонстрировали министр обороны Рустем Умеров, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны.

"Это событие может стать фактором, способствующим миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа – остановить убийства и положить конец войне", – подытожил спецпосланник президента США.

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