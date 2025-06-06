После спецопераций СБУ Келлог заявил, что Украине нужно продолжать "смелые действия"
Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог считает, что Киеву нужно продолжать "смело" атаковать Россию. Соответствующее заявление он сделал в X, комментируя недавние спецоперации Службы безопасности Украины.
Ссылаясь на собственный военный опыт, Келлог отметил, что "смелое лидерство и дерзкие действия могут изменить характер поля боя".
По его словам, именно такое лидерство продемонстрировали министр обороны Рустем Умеров, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки Минобороны.
"Это событие может стать фактором, способствующим миру, но обе стороны должны оставаться преданными миссии президента Трампа – остановить убийства и положить конец войне", – подытожил спецпосланник президента США.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России и 41 самолет на них. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Также СБУ провела спецоперацию по подрыву незаконно построенного российскими оккупантами Керченского (Крымского) моста. Взрывное устройство было активировано утром 3 июня.