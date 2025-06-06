Після спецоперацій СБУ Келлог заявив, що Україні потрібно продовжувати "сміливі дії"

На думку спецпосланця Трампа, лідерство СБУ, ГУР та міністра оборони Умєрова можуть змінити характер поля бою

Кіт Келлог (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог вважає, що Києву потрібно продовжувати "сміливо" атакувати Росію. Відповідний допис він зробив у X, коментуючи нещодавні спецоперації Служби безпеки України.

Посилаючись на власний військовий досвід, Келлог зазначив, що "сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою".

За його словами, саме таке лідерство продемонстрували міністр оборони Рустем Умєров, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони.

"Ця подія може стати фактором, що сприятиме миру, але обидві сторони повинні залишатися відданими місії президента Трампа – зупинити вбивства і покласти край війні", – підсумував спецпосланець президента США.