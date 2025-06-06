Після спецоперацій СБУ Келлог заявив, що Україні потрібно продовжувати "сміливі дії"
Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог вважає, що Києву потрібно продовжувати "сміливо" атакувати Росію. Відповідний допис він зробив у X, коментуючи нещодавні спецоперації Служби безпеки України.
Посилаючись на власний військовий досвід, Келлог зазначив, що "сміливе лідерство та зухвалі дії можуть змінити характер поля бою".
За його словами, саме таке лідерство продемонстрували міністр оборони Рустем Умєров, Служба безпеки України та Головне управління розвідки Міноборони.
"Ця подія може стати фактором, що сприятиме миру, але обидві сторони повинні залишатися відданими місії президента Трампа – зупинити вбивства і покласти край війні", – підсумував спецпосланець президента США.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії та 41 літак на них. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Також СБУ провела спецоперацію з підриву незаконно збудованого російськими окупантами Керченського (Кримського) мосту. Вибуховий пристрій було активовано вранці 3 червня.