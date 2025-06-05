Каллас про "Павутину": Ми стали свідками атак, які фактично переписують військову історію

Глава євродипломатії сумнівається, що Росія може "відповісти" на спецоперацію "Павутина", оскільки й так щодня атакує Україну

Кая Каллас (Фото: ЕРА / HOW HWEE YOUNG)

Очільниця євродипломатії Кая Каллас вважає, що атаки українських дронів на російську стратегічну авіацію у межах операції "Павутина" змінюють природу сучасної війни. Про це вона заявила перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі.

"Минулими вихідними ми стали свідками атак українських дронів, які фактично переписують військову історію. Йдеться про використання дронів вартістю у тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони. Це знову підвищує ціну війни для Росії – і змушує її замислитися над необхідністю миру", – сказала Каллас.

Відповідаючи на запитання, чи бентежать її погрози російського диктатора Володимира Путіна "відповісти" на операцію "Павутина", глава євродипломатії нагадала, що Росія й так щодня атакує цивільних в Україні.

"Наша відповідь не повинна полягати в тому, щоб робити крок назад. Наша відповідь повинна полягати в тому, щоб чинити більший тиск на Росію, щоб вони також хотіли миру", – додала Каллас.