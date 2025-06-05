Каллас про "Павутину": Ми стали свідками атак, які фактично переписують військову історію
Очільниця євродипломатії Кая Каллас вважає, що атаки українських дронів на російську стратегічну авіацію у межах операції "Павутина" змінюють природу сучасної війни. Про це вона заявила перед зустріччю міністрів оборони НАТО у Брюсселі.
"Минулими вихідними ми стали свідками атак українських дронів, які фактично переписують військову історію. Йдеться про використання дронів вартістю у тисячі доларів для знищення літаків, що коштують мільйони. Це знову підвищує ціну війни для Росії – і змушує її замислитися над необхідністю миру", – сказала Каллас.
Відповідаючи на запитання, чи бентежать її погрози російського диктатора Володимира Путіна "відповісти" на операцію "Павутина", глава євродипломатії нагадала, що Росія й так щодня атакує цивільних в Україні.
"Наша відповідь не повинна полягати в тому, щоб робити крок назад. Наша відповідь повинна полягати в тому, щоб чинити більший тиск на Росію, щоб вони також хотіли миру", – додала Каллас.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- 4 червня Трамп поговорив з Путіним, і той пригрозив "відповісти" на спецоперацію "Павутина".