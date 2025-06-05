Каллас о "Паутине": Мы стали свидетелями атак, фактически переписывающих военную историю

Глава евродипломатии сомневается, что Россия может "ответить" на спецоперацию "Паутина", поскольку и так ежедневно атакует Украину

Кая Каллас (Фото: ЕРА / HOW HWEE YOUNG)

Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что атаки украинских дронов на российскую стратегическую авиацию в рамках операции "Паутина" меняют природу современной войны. Об этом она заявила перед встречей министров обороны НАТО в Брюсселе.

"В минувшие выходные мы стали свидетелями атак украинских дронов, которые фактически переписывают военную историю. Речь идет об использовании дронов стоимостью в тысячи долларов для уничтожения самолетов, которые стоят миллионы. Это снова повышает цену войны для России – и заставляет ее задуматься о необходимости мира", – сказала Каллас.

Отвечая на вопрос, смущают ли ее угрозы российского диктатора Владимира Путина "ответить" на операцию "Паутина", глава евродипломатии напомнила, что Россия и так ежедневно атакует гражданских в Украине.

"Наш ответ не должен заключаться в том, чтобы делать шаг назад. Наш ответ должен заключаться в том, чтобы оказывать большее давление на Россию, чтобы они тоже хотели мира", – добавила Каллас.