Зеленский об атаке россиян на Херсонскую ОГА: Абсолютно больные существа
Разрушенное здание Херсонской ОГА (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую авиационную атаку по Херсону 5 июня, в результате которой было разрушено здание облгосадминистрации. Он назвал россиян "совершенно больными существами".

"Херсон. Здание областной государственной администрации. Российские военные его полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целенаправленные удары, неслучайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Абсолютно больные существа", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что нужна сила, чтобы заставить Россию перестать разрушать и убивать.

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет во имя мира. К сожалению, не применяет", – добавил украинский президент.

Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Фото: Владимир Зеленский/Telegram
Фото: Володимир Зеленський/Telegram
Фото: Владимир Зеленский/Telegram
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