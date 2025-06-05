Зеленский об атаке россиян на Херсонскую ОГА: Абсолютно больные существа

Президент еще раз подчеркнул, что нужна сила, чтобы заставить Россию перестать разрушать и убивать

Разрушенное здание Херсонской ОГА (Фото: Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую авиационную атаку по Херсону 5 июня, в результате которой было разрушено здание облгосадминистрации. Он назвал россиян "совершенно больными существами".

"Херсон. Здание областной государственной администрации. Российские военные его полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целенаправленные удары, неслучайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Абсолютно больные существа", – говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что нужна сила, чтобы заставить Россию перестать разрушать и убивать.

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет во имя мира. К сожалению, не применяет", – добавил украинский президент.

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

5 июня россияне сбросили КАБы на здание Херсонской ОГА. После первого удара, около 10:00, она была частично разрушена.

В 15:54 глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повторном ударе – здание было уничтожено.