Россия сбросила четыре авиабомбы на центр Херсона: попала в здание ОГА – фото, видео
Утром 5 июня россияне сбросили на центр Херсона четыре управляемых авиабомбы, в результате чего есть разрушение здания областной государственной администрации. Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин.
Он отметил, что из-за ударов "еще большие" разрушения получило здание ХОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и посечены фасады.
Известно о двух пострадавших мужчинах 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением врачей.
Кроме того, благодаря спасателям удалось освободить из заблокированного подвального помещения четырех человек. Помощь им не понадобилась.
В то же время оккупационные паблики кичатся новыми ударами по гражданским и админзданию, публикуя видео с дрона.
- Также в ночь на 5 июня Россия нанесла удары дронами по Харькову, в результате чего зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Известно о более 10 пострадавших.
- Этой же ночью Россия ударила дронами по Прилукам: пятеро погибших, в том числе ребенок.
- Кроме того, РФ ударила дронами по Одесской области, в результате чего разрушения получили лицей, амбулатория и дом творчества.