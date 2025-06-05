Россия сбросила четыре авиабомбы на центр Херсона: попала в здание ОГА – фото, видео

Здание Херсонской ОГА (Фото: херсонские Telegram-каналы)

Утром 5 июня россияне сбросили на центр Херсона четыре управляемых авиабомбы, в результате чего есть разрушение здания областной государственной администрации. Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин.

Он отметил, что из-за ударов "еще большие" разрушения получило здание ХОГА, которое россияне неоднократно атаковали до этого. Также разрушен подъезд многоэтажки, в окрестных домах – выбиты окна и посечены фасады.

Известно о двух пострадавших мужчинах 74 и 68 лет. Они находятся под наблюдением врачей.

Кроме того, благодаря спасателям удалось освободить из заблокированного подвального помещения четырех человек. Помощь им не понадобилась.

В то же время оккупационные паблики кичатся новыми ударами по гражданским и админзданию, публикуя видео с дрона.