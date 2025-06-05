Россия атаковала в Белгород-Днестровском районе лицей, амбулаторию, центр творчества: фото

Обошлось без жертв и пострадавших, однако есть разрушения и пожары на гражданских объектах

Фото: Telegram-канал Олега Кипера

В ночь на 5 июня Россия атаковала ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район Одесской области. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Кипер и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В результате удара произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея.

Информации о пострадавших не поступало.

На местах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: Telegram-канал Олега Кипера

Фото: Telegram-канал Олега Кипера

Фото: Telegram-канал Олега Кипера