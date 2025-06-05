Россия атаковала в Белгород-Днестровском районе лицей, амбулаторию, центр творчества: фото
В ночь на 5 июня Россия атаковала ударными беспилотниками Белгород-Днестровский район Одесской области. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Кипер и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
В результате удара произошло разрушение и возгорание амбулатории семейной медицины, центра творчества детей и молодежи, а также частично уничтожено с последующим возгоранием здание лицея.
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Информации о пострадавших не поступало.
На местах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями.
- Также в ночь на 5 июня Россия нанесла удары дронами по Харькову, в результате чего зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Известно о более 10 пострадавших.
- Этой же ночью Россия ударила дронами по Прилукам: пятеро погибших, в том числе ребенок.