РФ атакувала Білгород-Дністровський район: є руйнування ліцею, амбулаторії і центру творчості – фото
У ніч проти 5 червня Росія атакувала ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одеської області. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Внаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищено з подальшим загорянням будівлю ліцею.
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Інформації щодо постраждалих не надходило.
На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
- Також у ніч проти 5 червня Росія завдала ударів дронами по Харкову, внаслідок чого зафіксовано прямі влучання в багатоквартирні будинки. Відомо про понад 10 постраждалих.
- Цієї ж ночі Росія вдарила дронами по Прилуках: п'ятеро загиблих, зокрема дитина.