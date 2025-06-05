РФ атакувала Білгород-Дністровський район: є руйнування ліцею, амбулаторії і центру творчості – фото

Минулося без жертв і постраждалих, проте є руйнації і пожежі на цивільних об'єктах

Фото: Telegram-канал Олега Кіпера

У ніч проти 5 червня Росія атакувала ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одеської області. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер і Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Внаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищено з подальшим загорянням будівлю ліцею.

Інформації щодо постраждалих не надходило.

На місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Telegram-канал Олега Кіпера

Фото: Telegram-канал Олега Кіпера

Фото: Telegram-канал Олега Кіпера