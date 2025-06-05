Окупанти вдарили дронами по будинках у Харкові, серед постраждалих вагітна та діти – фото
Російська армія в ніч проти 5 червня завдала ударів по Харкову дронами, зафіксовано прямі влучання в багатоквартирні будинки. Відомо про понад 10 постраждалих, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Ворог завдав шість ударів, два з яких – прямі влучання в будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни, а частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. Господарі були вдома, але спали в іншій кімнаті, що врятувало їм життя.
Станом на 04:10 голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про 17 постраждалих, серед яких – вагітна, діти та 93-річна жінка. Внаслідок ударів БпЛА потрощено фасади багатоповерхівок, вибито шибки та пошкоджено квартири.
"Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах", – зазначив Терехов.
У ДСНС повідомили, що ударів було завдано по житловій забудові Слобідського району Харкова. Серед постраждалих четверо дітей.
Унаслідок влучань виникли три осередки пожеж: горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на другому поверсі та підвальне приміщення п'ятиповерхівки, а також три легкові авто.
- У ніч проти 4 червня Росія вдарила по Харкову ракетами та шахедами, зафіксовано 10 влучань.
- Вранці того ж дня окупанти атакували заправку на виїзді з Харкова дроном "Молнія", постраждав працівник АЗС.