Окупанти вдарили дронами по будинках у Харкові, серед постраждалих вагітна та діти – фото

Мер міста підкреслив, що це цілеспрямований терор по житлових районах

Пошкодження у Харкові (Фото: t.me/ihor_terekhov)

Російська армія в ніч проти 5 червня завдала ударів по Харкову дронами, зафіксовано прямі влучання в багатоквартирні будинки. Відомо про понад 10 постраждалих, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Ворог завдав шість ударів, два з яких – прямі влучання в будинки. В одній із квартир уламки пробили стіни, а частина двигуна "шахеда" опинилася просто в коридорі. Господарі були вдома, але спали в іншій кімнаті, що врятувало їм життя.

Фото: ДСНС

Станом на 04:10 голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про 17 постраждалих, серед яких – вагітна, діти та 93-річна жінка. Внаслідок ударів БпЛА потрощено фасади багатоповерхівок, вибито шибки та пошкоджено квартири.

"Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах", – зазначив Терехов.

У ДСНС повідомили, що ударів було завдано по житловій забудові Слобідського району Харкова. Серед постраждалих четверо дітей.

Унаслідок влучань виникли три осередки пожеж: горіли квартира на останньому поверсі житлової 17-поверхівки, квартира на другому поверсі та підвальне приміщення п'ятиповерхівки, а також три легкові авто.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА