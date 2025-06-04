Росія вдарила по Харкову ракетами та шахедами: 10 влучань
У ніч проти 4 червня РФ здійснила комбіновану атаку на Харків з використанням ракет та ударних БпЛА. Постраждало цивільне підприємство та житлова забудова в Новобаварському районі міста, одна людина поранена.
Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередніми даними, російські військові атакували місто двома ракетами невстановленого типу та дев’ятьма шахедами. Один БпЛА не розірвався, з ним працюють вибухотехніки.
Всі влучання сталися в Новобаварському районі міста. На чотирьох локаціях у промзоні району виникли пожежі. Також зайнялися приватний будинок та будівля СТО.
Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі.
За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, це 30-річний чоловік. Медики надали йому допомогу.
- У ніч проти 31 травня російські війська атакували Харків дронами, сталися влучання в двох районах міста.
- У ніч на 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста, постраждали шестеро людей, серед них одна дитина.