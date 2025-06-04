Росія вдарила по Харкову ракетами та шахедами: 10 влучань

Харків (Фото: Харківська міська рада)

У ніч проти 4 червня РФ здійснила комбіновану атаку на Харків з використанням ракет та ударних БпЛА. Постраждало цивільне підприємство та житлова забудова в Новобаварському районі міста, одна людина поранена.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, за попередніми даними, російські військові атакували місто двома ракетами невстановленого типу та дев’ятьма шахедами. Один БпЛА не розірвався, з ним працюють вибухотехніки.

Всі влучання сталися в Новобаварському районі міста. На чотирьох локаціях у промзоні району виникли пожежі. Також зайнялися приватний будинок та будівля СТО.

Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі.

За даними очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, це 30-річний чоловік. Медики надали йому допомогу.