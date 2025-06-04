Росія атакувала заправку в Харкові дроном "Молнія", є постраждалий
Російська армія вдарила по передмістю Харкова – за попередніми даними, дроном "Молнія". Про це повідомив мер Ігор Терехов.
Ворог атакував заправку на виїзді з міста у Київському районі у бік окружної дороги. Внаслідок атаки обійшлося без пожежі на АЗС.
Однак Терехов повідомив, що є постраждалий – працівник АЗС отримав поранення ноги.
Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов додав, що екстрені служби перевіряють місце обстрілу.
- У ніч проти 2 червня російські війська атакували Харків безпілотниками. Вибухи пролунали у Шевченківському та Холодногірському районах міста, постраждали шестеро людей, серед них – одна дитина.
- У ніч проти 4 червня Росія вдарила по Харкову ракетами та "шахедами", зафіксовано 10 влучань.