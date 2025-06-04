Россия атаковала заправку в Харькове дроном "Молния", есть пострадавший
Российская армия ударила по пригороду Харькова – по предварительным данным, дроном "Молния". Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.
Враг атаковал заправку на выезде из города в Киевском районе в сторону окружной дороги. В результате атаки обошлось без пожара на АЗС.
Однако Терехов сообщил, что есть пострадавший – работник АЗС получил ранение ноги.
Глава областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что экстренные службы проверяют место обстрела.
- В ночь на 2 июня российские войска атаковали Харьков беспилотниками. Взрывы раздались в Шевченковском и Холодногорском районах города, пострадали шесть человек, среди них – один ребенок.
- В ночь на 4 июня Россия ударила по Харькову ракетами и "шахедами", зафиксировано 10 попаданий.