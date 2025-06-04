Россия атаковала заправку в Харькове дроном "Молния", есть пострадавший

Взрыв (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Российская армия ударила по пригороду Харькова – по предварительным данным, дроном "Молния". Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Враг атаковал заправку на выезде из города в Киевском районе в сторону окружной дороги. В результате атаки обошлось без пожара на АЗС.

Однако Терехов сообщил, что есть пострадавший – работник АЗС получил ранение ноги.

Глава областной военной администрации Олег Синегубов добавил, что экстренные службы проверяют место обстрела.