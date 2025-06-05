Росія вдарила дронами по Прилуках. П'ятеро загиблих, зокрема дитина – фото
У ніч проти 5 червня Росія вдарила дронами по місту Прилуки в Чернігівській області. Серед загиблих є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За попередніми даними, ворог атакував мінімум шістьма БпЛА "Герань". Через вибухи постраждали будинки в житловій забудові.
П'ятеро осіб загинули, серед яких дві жінки та однорічна дитина – їхні тіла знайшли під завалами. Також є інформація про шістьох поранених, яких госпіталізовано до лікарень, де їм надають допомогу.
"Поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби працюють на місцях ворожих влучань", – зазначив Чаус.
У ДСНС показали наслідки ворожого удару та зазначили, що внаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі. Знищено два житлові будинки, два гаражі, одну господарську споруду та автомобіль.
- 4 червня Росія атакувала заправку в Харкові дроном "Молнія", є постраждалий.
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