Росія скинула чотири авіабомби на центр Херсона: поцілила у будівлю ОДА – фото, відео

Будівля ХОДА і раніше неодноразово потерпала від російських атак

Будівля Херсонської ОДА (Фото: херсонські Telegram-канали)

Зранку 5 червня росіяни скинули на середмістя Херсона чотири керовані авіабомби, внаслідок чого є руйнування будівлі обласної державної адміністрації. Про це повідомив очільник ОДА Олександр Прокудін.

Він зазначив, що через удари "ще більших" руйнувань зазнала будівля ХОДА, яку росіяни неодноразово атакували до цього. Також зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, у навколишніх будинках – вибито вікна й посічено фасади.

Відомо про двох потерпілих чоловіків 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів.

Крім цього, завдяки рятувальникам вдалося визволити з заблокованого підвального приміщення чотирьох людей. Допомога їм не знадобилась.

Водночас окупаційні пабліки вихваляються новими ударами по цивільних і адмінбудівлі, публікуючи відео з дрона.