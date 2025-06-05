В Прилуках объявили День траура из-за масштабной атаки россиян

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

5 и 6 июня в Прилуках объявлены Днями траура в знак скорби и с целью памяти погибших в результате атаки России. Об этом сообщил председатель Прилуцкой районной военной администрации Владимир Чернов в эфире телемарафона.

По его словам, это была одна из самых масштабных атак за последнее время и самое большое количество погибших.

"Погибли пять человек – среди них ребенок, которому был год и четыре месяца. Уже семь человек пострадали. Полностью уничтожены четыре дома, повреждены многоэтажные дома", – рассказал Владимир Чернов.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Прилуках один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо в свой дом: оказалось, что именно туда попал "шахед".

Погибли жена, дочь и его годовалый внук. Это уже 632-й убитый Россией ребенок за время полномасштабной войны.

Как сообщил Центр противодействия дезинформации, пропагандистские Telegram-каналы распространяют дезинформацию о том, что российские дроны-камикадзе атаковали "пункт размещения Вооруженных Сил Украины".

Цель таких циничных информационных вбросов россиян – оправдать удары по гражданским, скрыть военное преступление и переложить ответственность на украинскую сторону.