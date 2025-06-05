В Прилуках объявили День траура из-за масштабной атаки россиян
5 и 6 июня в Прилуках объявлены Днями траура в знак скорби и с целью памяти погибших в результате атаки России. Об этом сообщил председатель Прилуцкой районной военной администрации Владимир Чернов в эфире телемарафона.
По его словам, это была одна из самых масштабных атак за последнее время и самое большое количество погибших.
"Погибли пять человек – среди них ребенок, которому был год и четыре месяца. Уже семь человек пострадали. Полностью уничтожены четыре дома, повреждены многоэтажные дома", – рассказал Владимир Чернов.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Прилуках один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо в свой дом: оказалось, что именно туда попал "шахед".
Погибли жена, дочь и его годовалый внук. Это уже 632-й убитый Россией ребенок за время полномасштабной войны.
Как сообщил Центр противодействия дезинформации, пропагандистские Telegram-каналы распространяют дезинформацию о том, что российские дроны-камикадзе атаковали "пункт размещения Вооруженных Сил Украины".
Цель таких циничных информационных вбросов россиян – оправдать удары по гражданским, скрыть военное преступление и переложить ответственность на украинскую сторону.
- Всего в ночь на 5 июня российская армия атаковала Украину 103 ударными БпЛА и баллистической ракетой "Искандер-М/KN-23".
- Также 5 июня россияне сбросили на центр Херсона четыре управляемых авиабомба, в результате чего есть разрушение здания областной государственной администрации.
- В ночь на 5 июня Россия также нанесла удары дронами по Харькову, в результате чего зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Известно о более чем 10 пострадавших.