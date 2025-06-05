Россия ночью запустила 103 дрона и баллистическую ракету: силы ПВО обезвредили 74 БпЛА

Последствия атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

В ночь на 5 июня российская армия атаковала Украину 103 ударными БпЛА и баллистической ракетой "Искандер-М"/KN-23. Силы противовоздушной обороны обезвредили 75 БпЛА, сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 22:30 4 июня россияне атаковали 103 дронами с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в России, а также из Чауды во временно оккупированном Крыму. Баллистическую ракету запустили из Ростовской области.

Основные направления воздушного удара – Черниговская, Харьковская и Одесская области.

По состоянию на 10:00 противовоздушной обороной обезврежено 74 БпЛА на востоке, юге и севере страны. 28 – сбиты огневыми средствами поражения; 46 – локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Зафиксировано попадание в 16 локациях.

В ночь на 5 июня Россия нанесла удары дронами по Харькову, в результате чего зафиксированы прямые попадания в многоквартирные дома. Известно о более 10 пострадавших.

Этой же ночью Россия ударила дронами по Прилукам. В результате удара пятеро погибших, в том числе ребенок.

Кроме того, РФ ударила дронами по Одеской области, в результате чего разрушения получили лицей, амбулатория и дом творчества.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередную атаку оккупантов, отметив, что Россия использует каждую паузу международного давления для новых атак и убийств.

"Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе", – сказал глава государства.

Последствия атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Последствия атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Последствия атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

5 июня россияне сбросили на центр Херсона четыре управляемые авиабомбы, в результате чего есть разрушение здания областной государственной администрации.