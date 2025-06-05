Росія вночі запустила 103 дрони та балістичну ракету: сили ППО знешкодили 74 БпЛА

Наслідки атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

У ніч проти 5 червня російська армія атакувала Україну 103 ударними БпЛА і балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23. Сили протиповітряної оборони знешкодили 75 БпЛА, повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Із 22:30 4 червня росіяни атакували 103 дронами із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ в Росії, а також із Чауди в тимчасово окупованому Криму. Балістичну ракету запустили з Ростовської області.

Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина та Одещина.

Станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 БпЛА на сході, півдні та півночі країни. 28 – збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання у 16 локаціях.

У ніч проти 5 червня Росія завдала ударів дронами по Харкову, внаслідок чого зафіксовано прямі влучання в багатоквартирні будинки. Відомо про понад 10 постраждалих.

Цієї ж ночі Росія вдарила дронами по Прилуках. Внаслідок удару п'ятеро загиблих, зокрема дитина.

Крім того, РФ вдарила дронами по Одещині, внаслідок чого руйнувань зазнали ліцей, амбулаторія і будинок творчості.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку окупантів, зазначивши, що Росія використовує кожну паузу міжнародного тиску для нових атак і вбивств.

"Коли не відчуває від світу достатньо сильного осуду й тиску, вбиває знову. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом", – сказав глава держави.

Наслідки атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Наслідки атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Наслідки атаки (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

5 червня росіяни скинули на середмістя Херсона чотири керовані авіабомби, внаслідок чого є руйнування будівлі обласної державної адміністрації.