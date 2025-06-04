Росія масовано атакувала Одесу понад 20 ударними дронами: фото наслідків

Є наслідки для цивільної інфраструктури міста, одну людину поранено

Фото: Одеська обласна прокуратура

У ніч проти 4 червня Росія вчергове масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками, внаслідок чого у місті є пошкодження цивільної інфраструктури й одна постраждала людина. Про це повідомляють Одеська обласна прокуратура й очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Сили протиповітряної оборони знищили більшість цілей, проте пошкоджено житлові будинки, СТО, гаражі, складські приміщення приватних підприємств. Попередньо, ворог застосував понад 20 БпЛА.

Одна людина отримала поранення ноги, медики надали допомогу. Також девʼять людей звернулися по психологічну підтримку.

Фото: Одеська прокуратура

Фото: Одеська прокуратура

Фото: Одеська прокуратура

Фото: Одеська прокуратура

Також у ніч проти 4 червня РФ здійснила комбіновану атаку на Харків з використанням ракет і ударних БпЛА.