Россия массированно атаковала Одессу более 20 ударными БпЛА: фото последствий

Есть последствия для гражданской инфраструктуры города, один человек ранен

Фото: Одесская областная прокуратура

В ночь на 4 июня Россия в очередной раз массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками, в результате чего в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, один человек пострадал. Об этом сообщают Одесская областная прокуратура и глава областной военной администрации Олег Кипер.

Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако повреждены жилые дома, СТО, гаражи, складские помещения частных предприятий. Предварительно враг применил более 20 БпЛА.

Один человек получил ранение ноги, медики оказали помощь. Также девять человек обратились за психологической поддержкой.

Фото: Одесская прокуратура

Фото: Одесская прокуратура

Фото: Одесская прокуратура

Фото: Одесская прокуратура

Также в ночь на 4 июня РФ совершила комбинированную атаку на Харьков с использованием ракет и ударных БпЛА.