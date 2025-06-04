Россия массированно атаковала Одессу более 20 ударными БпЛА: фото последствий
В ночь на 4 июня Россия в очередной раз массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками, в результате чего в городе есть повреждения гражданской инфраструктуры, один человек пострадал. Об этом сообщают Одесская областная прокуратура и глава областной военной администрации Олег Кипер.
Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство целей, однако повреждены жилые дома, СТО, гаражи, складские помещения частных предприятий. Предварительно враг применил более 20 БпЛА.
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Один человек получил ранение ноги, медики оказали помощь. Также девять человек обратились за психологической поддержкой.
Также в ночь на 4 июня РФ совершила комбинированную атаку на Харьков с использованием ракет и ударных БпЛА.
- В ночь на 3 июня оккупанты тоже атаковали Одессу ударными беспилотниками, в результате чего тогда пострадали пять человек.