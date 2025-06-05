Убив семью пожарного в Прилуках, Россия заявила об ударе по "личному составу ВСУ"

Среди погибших в Прилуках – жена спасателя, дочь и годовалый внук. Но россияне хвастаются якобы ударом по ВСУ и ТЦК

Фото: Нацполиция

Россия снова пытается оправдать удар по гражданским вбросами о якобы поражении в Прилуках Черниговской области пункта размещения личного состава Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Вражеские Telegram-каналы распространяют дезинформацию о том, что российские дроны-камикадзе атаковали "пункт размещения ВСУ" и "в качестве благодарности за своевременный слив" координат – якобы местный ТЦК.

Также пропагандисты кичатся "контрольными ударами", из-за которых "боевикам" (вероятно, представители государства-агрессора подразумевают украинских военных. – Ред.), "которые пытались достать своих, теперь и самим нужна помощь".

На самом же деле враг бил по гражданской инфраструктуре.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Прилуках один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо в свой дом: оказалось, что именно туда попал "шахед".

Погибли жена, дочь и его годовалый внук. Это уже 632-й убитый Россией ребенок за время полномасштабной войны.

Всего в результате атаки на Прилуки погибли пять человек, среди них две женщины и ребенок. Еще восемь – ранены.

В ЦПД подчеркнули, что цель таких циничных информационных вбросов россиян – оправдать удары по гражданским, скрыть военное преступление и переложить ответственность на украинскую сторону.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что погибшая в Прилуках женщина – патрульная полицейская Дарья Шигида.

"Ее папа-пожарный с детства учил дочь помогать людям. А ее муж, тоже патрульный полицейский, всегда поддерживал на службе", – сказано в сообщении.